Где в Туле не будет света 30 декабря

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

ул. Кирова, 25, 31-а,

ул. Циолковского, 60-а, 36-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.),

ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.), 58-а,

ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Станиславского, 81, 83, 115,

ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,

ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. 1-я Гостеевская, 1-10,

пер. Водоохранный, 15,

ул. Водоохранная, 37-40 (чётн.), 40-а, 44-в, 45-53 (нечётн.),

ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечётн.), 1-в, 4-8 (чётн.),

Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,

ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,

ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27

Одоевское шоссе, 32, 34,

п. Косая Гора: ул. Советская, 39-47 (нечётн.),

ул. Металлургов, 29-53 (нечётн.), 46-54 (чётн.).