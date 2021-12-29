В Щекино бухгалтера оштрафовали за игнорирование требования об удержании алиментов

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Сотрудник фирмы задолжал сыну крупную сумму, однако, несмотря на наличие необходимых документов, бухгалтерия никаких отчислений не производила.

На исполнении в отделении судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов находится исполнительное производство о взыскании с 39-летнего мужчины задолженности по алиментам на содержание сына.

Добровольно выплачивать алименты отец не пожелал – судебным приставам пришлось вынести постановление об обращении взыскания на зарплату должника. Документ был направлен по месту трудоустройства мужчины.

Во время проверки бухгалтерии фирмы судебный пристав обнаружил, что удержания из заработной платы в счет оплаты алиментов не производились. За неисполнение требований исполнительного документа бухгалтер организации оштрафован на 15 тысяч рублей.