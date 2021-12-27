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В Тульской области за неделю скончались 83 пациента с коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за неделю скончались 83 пациента с коронавирусом

Их возраст – от 35 лет до 91 года.

По данным регионального оперативного штаба, с 21 по 27 декабря в Тульской области зарегистрировано 1584 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии зафиксировано 74 295 случаев заболевания.

1471 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 65 541 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 83 пациентов в возрасте от 35 лет до 91 года. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4207 человек.

Сюжет: Коронавирус
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