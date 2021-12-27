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Какие скверы обустроят в Туле в ближайшие три года

Какие скверы обустроят в Туле в ближайшие три года

Концепции будущих общественных пространств уже готовы.

В Туле в ближайшие три года обустроят более десяти скверов и зон отдыха, в том числе и новых. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Концепции будущих общественных пространств уже готовы, их дорабатывают.

Одним из крупных проектов, реализацию которого начнут в 2022 году, станет благоустройство Молодежного бульвара в Заречье. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поручил 11 января представить ему дорожную карту. Проект масштабный и сложный, включающий в себя много нестандартного оборудования. К работам планируют приступить в апреле.

В 2022 году благоустроят скверы у нового перинатального центра и в микрорайоне Юго-Восточном.

Дорабатываются концепции проектов Мятного сквера, сквера на улице Металлистов, пространств на Красноармейском проспекте и на улице Металлургов, 22. Планируется реконструкция сквера имени Льва Толстого, продолжение работ в Кировском сквере. Также в планах — обновление территории возле Тульского драмтеатра.

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