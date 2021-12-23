За последний год больше половины тульских водителей получили штрафы с камер

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В ходе опроса специалисты выяснили, какие штрафы с камер чаще всего получают тульские водители и как предпочитают их оплачивать. Оказалось, что штрафы с камер за последний год получали 56% автолюбителей Тулы. Больше половины из них (61%) оштрафованы за превышение скорости.

На втором месте по популярности в списке нарушений ПДД оказалось непредоставление преимущества пешеходу — этот вариант ответа выбрали 18% опрошенных. 9% тульских автолюбителей получили штрафы за нарушение требований разметки, а 8% — за неправильную парковку. Еще по 4% водителей проехали по выделенной линии и на красный свет.

Тульские водители за последний год получали штрафы с камер чаще жителей других регионов России. Лишь 29% участников опроса избежали «писем счастья», а 15% признались, что просто «не попались».

Среди тульских нарушителей более 90% предпочли заплатить штраф со скидкой. Еще 3% оспорили штраф и не стали платить. Чаще всего туляки оплачивали штрафы на портале Госуслуг и через платежные терминалы.

Мнения тульских автолюбителей по поводу пользы камер на дорогах разделились. Более четверти (26%) опрошенных затруднились ответить, помогают ли они снизить аварийность. 36% респондентов считают, что камеры повышают дисциплину водителей. Остальные, наоборот, сомневаются в целесообразности их установки.

В Туле оказалось больше всего автолюбителей, которые считают, что размещение камер часто необоснованно: это мнение разделяют 18% опрошенных. 12% туляков убеждены, что единственная цель камер на дорогах — пополнение бюджета. Еще по 4% респондентов отметили, что камеры ошибаются, а нарушители знают, как их обойти.