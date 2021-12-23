Туляки могут купить на аукционе имущество должников
Торги назначены на 30 декабря, общая стоимость лотов – 5,2 млн рублей.
УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его через аукционные торги.
Очередной аукцион состоится 30 декабря, в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Среди лотов – заложенные квартиры и земельный участок общей стоимостью 5,2 млн рублей.
Заявки на участие принимаются здесь до 15.00 28 декабря.
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