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Туляки могут купить на аукционе имущество должников

Туляки могут купить на аукционе имущество должников

Торги назначены на 30 декабря, общая стоимость лотов – 5,2 млн рублей.

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его через аукционные торги.

Очередной аукцион состоится 30 декабря, в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Среди лотов – заложенные квартиры и земельный участок общей стоимостью 5,2 млн рублей.

Заявки на участие принимаются здесь до 15.00 28 декабря.

 

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вчера, в 21:47 −3
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