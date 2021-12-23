Туляки могут купить на аукционе имущество должников

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его через аукционные торги.

Очередной аукцион состоится 30 декабря, в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Среди лотов – заложенные квартиры и земельный участок общей стоимостью 5,2 млн рублей.