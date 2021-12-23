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В 2021 году активисты ОНФ помогли более 600 жителям Тульской области
Фото: sorochinsk.bezformata.com

В 2021 году активисты ОНФ помогли более 600 жителям Тульской области

Они развозили продукты, выписывали рецепты и доставляли лекарства.

В 2021 году «Молодежкой ОНФ» было проведено более 350 мероприятий. Ребята проводят огромное количество мониторингов, всероссийских и региональных акций, являются постоянными участниками штаба #МЫВМЕСТЕ, ежедневно развозят продукты нуждающимся людям, сдают кровь, чтобы спасать жизни людей.

Реализация многих проектов проходит при поддержке и организации правительства Тульской области. В 2021 году активисты выполнили более 600 заявок, поступивших от туляков на горячую линию проекта #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры развозили продукты, выписывали рецепты, доставили лекарства и оказывали другую помощь.

«Молодежка ОНФ» Тульской области направила 10 человек на ликвидацию ЧС в Крыму и Якутии. Впервые в регионе более 20 студентов прошли обучение и стали добровольными пожарными.

Проект «Тренер» направлен на физическое, патриотическое и нравственное воспитание, вовлечение в волонтерскую деятельность трудных подростков. В нём приняли участие более 20 ребят.

В рамках проекта «Подшефные семьи» ОНФ создаёт единую базу подшефных семей, одиноких стариков, инвалидов, которым будут помогать студенты ближайших вузов. В Тульской области в проект уже включены 25 семей, им оказывается всесторонняя поддержка.

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вчера, в 22:25 −1
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