Завершён третий этап реконструкции «тульских горок» на М-4 «Дон»

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Теперь участок с 275-го по 287-й километр имеет по две полосы движения в каждую сторону с разделительным ограждением и освещением.

Дорожники выровняли продольный профиль трассы, ликвидировав резкие перепады высот, за которые этот отрезок и прозвали «тульскими горками». Это особенно важно в условиях постоянного роста интенсивности трафика, так как серии спусков и подъемов замедляют скорость потока, снижают пропускную способность дороги и безопасность движения.

Чтобы сделать трассу ровной, строители извлекли грунт там, где дорога проходила высоко, и сделали насыпи на участках, где она проходила ниже. Также были возведены три моста через овраги, мост через реку Турдей и четыре путепровода.

Для обеспечения транспортных связей между населенными пунктами построили три транспортные развязки: на 277-м км с выходом на деревню Сухие Плоты, на 281-м км рядом с деревнями Заповедное и Любимовка, а также на 285-м км с выездом на деревни Заречье и Малые Плотики.

С 22 декабря 2021 года проезд по этому участку, как и по ранее реконструированным отрезкам М-4 «Дон» в Тульской области, платный. Стоимость поездки зависит от категории транспортного средства и дня недели. Подробнее с тарифами можно ознакомиться тут.

Работы по первому и второму этапу реконструкции «тульских горок» были завершены в декабре 2020 года. Безопаснее и комфортнее для автомобилистов стали 11 километров трассы М-4 «Дон» в Тульской области — с 211-го по 218-й километр и с 222-го по 225-й км.