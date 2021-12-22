Дмитрий Миляев посетил новый детский сад на Красноармейском проспекте

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Детсад, построенный в рамках нацпроекта «Демография», рассчитан на 120 малышей. 40 мест — для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Открытие сада позволило полностью выполнить задачу по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Глава администрации города Дмитрий Миляев и начальник городского управления образования Татьяна Золотова осмотрели помещения нового детского сада.

Оно соответствует всем современным требованиям безопасности и доступности. Для маломобильных туляков предусмотрены подъемник, специальная разметка и лифт.

В учреждении будут работать 6 групп, укомплектованных яркой детской мебелью, игрушками и необходимым инвентарем. В саду оборудованы музыкальный, спортивный залы, универсальное помещение для дополнительных занятий, работают медицинский кабинет и пищеблок.

Директор центра образования № 23 Ирина Башкирова рассказала, что пока сад посещают 17 детей. Зачислено около 50, ведётся комплектование групп. Здесь планируют реализовывать дополнительные общеразвивающие программы по различным направлениям.

В 2021 году в Туле открыты новые сады в п. Северном, в микрорайоне «Времена года», заканчивается строительство сада на 240 мест в Северной Мызе. В следующем году планируют завершить строительство садов в 1-м Юго-Восточном и на проспекте Ленина, будет создано больше 800 новых мест для дошкольников.

— Создание необходимых условий в сфере дошкольного образования — одна из важных задач в работе администрации. И это не только обеспечение маленьких туляков местами. Ребятам в детском саду должно быть хорошо, комфортно и безопасно, — подчеркнул Дмитрий Миляев.