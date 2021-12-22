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Тульская область получит 632 млн рублей на ремонт дорог

Тульская область получит 632 млн рублей на ремонт дорог

Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства России Михаил Мишустин.

В ближайшие два года 84 региона страны получат 100 млрд рублей на развитие дорог. Средства будут доведены в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

В порядок будет приведено около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализовано около 20 значимых объектов дорожной инфраструктуры, в том числе реконструированы мосты и транспортные развязки.

Тульская область получит в 2022 и 2023 годах по 316 млн рублей в год на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Увеличение объемов финансирования дорожного строительства связано в том числе с высокой оценкой населением результатов нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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