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ПМХ И Danieli договорились о совместной работе над декарбонизацией металлургии

ПМХ И Danieli договорились о совместной работе над декарбонизацией металлургии

ООО УК «ПМХ» и ООО «Тулачермет-Сталь» заключили меморандумы о взаимопонимании с «Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.».

Документ предусматривает совместную работу компаний по декарбонизации Тулачермета и Тула-Стали. Подписи под соглашениями поставили старший вице-президент ООО УК «ПМХ» Алексей Паршуков, генеральный директор ООО «Тулачермет-Сталь» Евгений Лещев и президент Danieli Russia Антонелло Колусси. Меморандум будет действовать в течение пять лет с момента подписания.

Компании договорились о проведении исследований, определении и внедрении технологий, которые будут поддерживать или улучшать экономические показатели и позитивно влиять на экологическую ситуацию. Результатом работы должен стать перечень технологически возможных для внедрения и экономически целесообразных проектов и инициатив по декарбонизации Тулачермета и Тула-Стали.

– ПМХ стремится использовать лучшие мировые практики в сфере охраны окружающей среды. Металлургия стоит на пороге революционных изменений, связанных с внедрением углеродно-нейтральных технологий производства. Объединение усилий с Danieli позволит ускорить переход компании к тотальной ликвидации выбросов парниковых газов, – отметил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.

 

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