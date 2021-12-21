В Тульской области из новогодних представлений для детей убрали интерактивы

В новогодние праздники в Тульской области запланированы порядка ста губернаторских елок для детей, и их посетят более 24 тысяч ребят. По словам директора департамента культуры регионального министерства Ирины Ивановой, будут задействованы все районные ДК, областные театры и филармонии. Для безопасности в условиях коронавируса совместно с Роспотребнадзором были разработаны методические рекомендации, которые довели до всех этих учреждений.

«Основные рекомендации: заполняемость зала не более 50%, все артисты, волонтеры, сопровождающие детей лица должны иметь QR-код о вакцинации. Представление проводится только на сцене — у нас исключены интерактивные мероприятия в фойе. Организован строгий масочный режим», — рассказала Ирина Иванова.

Кроме того, как сообщила директор департамента культуры регионального министерства, на входах организована бесконтактная термометрия, а внутри учреждений установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.