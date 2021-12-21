Музей оружия приглашает юных туляков на новогоднюю программу
Гостей ждёт встреча с Дедом Морозом, Левшой и другими сказочными героями
В этом году новогодняя сказка развернулась в экспозиционных залах здания-шлема. Мудрый Дед Мороз и его верные помощники — знаменитый мастер Левша, красавица Тулянка, Русский богатырь и Снегурочка —отправятся на поиски Воина Света. Их миссия — победить злую и коварную повелительницу тьмы и защитить уникальную коллекцию музея.
Интерактивный праздник имеет оригинальный сюжет. Участники представления познакомятся с музейными реликвиями в сопровождении робота-экскурсовода Акинфия и сказочных персонажей.
Новогодний праздник «На страже сокровищ волшебного Шлема» пройдёт 28 и 29 декабря. Подробности можно узнать по телефону 40−47−48.
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