Музей оружия приглашает юных туляков на новогоднюю программу

Гостей ждёт встреча с Дедом Морозом, Левшой и другими сказочными героями

В этом году новогодняя сказка развернулась в экспозиционных залах здания-шлема. Мудрый Дед Мороз и его верные помощники — знаменитый мастер Левша, красавица Тулянка, Русский богатырь и Снегурочка —отправятся на поиски Воина Света. Их миссия — победить злую и коварную повелительницу тьмы и защитить уникальную коллекцию музея.

Интерактивный праздник имеет оригинальный сюжет. Участники представления познакомятся с музейными реликвиями в сопровождении робота-экскурсовода Акинфия и сказочных персонажей.