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Ефремовский «экстремист» платит штрафы, но стоит на своём

Ефремовский «экстремист» платит штрафы, но стоит на своём

Он не спешит удалять из соцсетей запрещённую символику.

В Ефремове 29-летний ранее судимый Александр С. привлечен к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году Александр разместил на своей странице фотографию с символом и аббревиатурой «АУЕ» — организации, которая была признана экстремистской летом 2020 года.

Изображение находилось в свободном доступе, что способствовало его распространению и просмотру неограниченным количеством пользователей. Александр С. был привлечён к административной ответственности: 2 декабря ему было назначено наказание в виде штрафа в 1500 рублей.

Несмотря на это, мужчина не спешит удалять «запрёщенку», которая по-прежнему «украшает» его страницу в социальной сети.

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