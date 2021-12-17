новости
новости
Регистрация
Журналисты крупнейших туристических СМИ проведут в Туле «медиаразведку»
Фото из архива MySlo

Журналисты крупнейших туристических СМИ проведут в Туле «медиаразведку»

Они научатся печь знаменитые тульские пряники и делать филимоновские игрушки.

С 15 по 19 декабря Тульскую область посетят журналисты изданий National Geographic Traveler, «Афиша. Рестораны», «Вокруг Света», «Моя планета», Seasons Project, а также блогеры. Они посетят самые знаковые места области, познакомятся с историей и культурой Тулы и городов региона.

После этого журналисты познакомят своих читателей и подписчиков с туристическим потенциалом Тульской области. «Медиаразведка» — это проект сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», в рамках которого журналисты и блогеры посещают различные регионы России и рассказывают об увиденном в статьях и постах.

Инфотур проводится при поддержке Комитета Тульской области по развитию туризму и Регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской области». Уникальный пятидневный маршрут не только покажет новые локации и объекты, но и с необычной стороны представит традиционные и знаковые места.

В каждой точке для гостей пройдут активности и мероприятия, которые помогут поближе познакомиться с Тульской областью и полностью раскрыть ее туристический потенциал. К примеру, участники будут принимать активное участие в изготовлении печатного пряника в музее Международного пряника, а на родине филимоновского ремесла их научат изготавливать, обжигать и красить игрушки.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
медиаразведкатуризмтуристические СМИпресс-тур
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле открылся Губернский каток
В Туле открылся Губернский каток
Выходные в Тульской области будут мокрыми и облачными
Выходные в Тульской области будут мокрыми и облачными
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.