Журналисты крупнейших туристических СМИ проведут в Туле «медиаразведку»

Фото из архива MySlo

С 15 по 19 декабря Тульскую область посетят журналисты изданий National Geographic Traveler, «Афиша. Рестораны», «Вокруг Света», «Моя планета», Seasons Project, а также блогеры. Они посетят самые знаковые места области, познакомятся с историей и культурой Тулы и городов региона.

После этого журналисты познакомят своих читателей и подписчиков с туристическим потенциалом Тульской области. «Медиаразведка» — это проект сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», в рамках которого журналисты и блогеры посещают различные регионы России и рассказывают об увиденном в статьях и постах.

Инфотур проводится при поддержке Комитета Тульской области по развитию туризму и Регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской области». Уникальный пятидневный маршрут не только покажет новые локации и объекты, но и с необычной стороны представит традиционные и знаковые места.

В каждой точке для гостей пройдут активности и мероприятия, которые помогут поближе познакомиться с Тульской областью и полностью раскрыть ее туристический потенциал. К примеру, участники будут принимать активное участие в изготовлении печатного пряника в музее Международного пряника, а на родине филимоновского ремесла их научат изготавливать, обжигать и красить игрушки.