Конкурс «Краса России Тула - 2021»: выбираем «Мисс Myslo»

Голосование продлится до 17 декабря.

Модельное агентство Gold Models приглашает на XII областной фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула — 2021». Самые красивые девушки поборются за титулы:

«Краса России Тула»,

«Первая красавица Тулы»,

«Краса зрительских симпатий»,

«Мисс Талант».

Конкурсантки, не достигшие 17-летнего возраста, смогут побороться также за титул «Юная краса Тулы» и др.

А на нашем сайте пользователи выберут девушку, которая получит титул «Мисс Myslo» и подарок от редакции. Голосование — по ссылке . Итоги подведем 17 декабря в 16.00.

Зрителей фестиваля «Краса России Тула» ждут роскошный бал участниц и торжественная церемония награждения. Победительница представит Тульскую область на национальном фестивале красоты и талантов «Краса России-2022».

Звездная гостья — финалистка телепроекта «Голос. Дети» Софья Фисенко. В шоу также примут участие победительницы прошлых лет.

в Д. К. Машзавода (ул. Демидовская, д. 52). Заказ билетов по тел. 38−41−33. Подробности на сайте Конкурс состоится 17 декабря в 18.30(ул. Демидовская, д. 52). Заказ билетов по тел. 38−41−33. Подробности на сайте goldtula.ru

Модельное агентство Gold Models — эксклюзивный представитель по Тульской области национального конкурса «Краса России».