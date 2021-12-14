Конкурс «Краса России Тула - 2021»: выбираем «Мисс Myslo»
Голосование продлится до 17 декабря.
Модельное агентство Gold Models приглашает на XII областной фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула — 2021». Самые красивые девушки поборются за титулы:
- «Краса России Тула»,
- «Первая красавица Тулы»,
- «Краса зрительских симпатий»,
- «Мисс Талант».
Конкурсантки, не достигшие 17-летнего возраста, смогут побороться также за титул «Юная краса Тулы» и др.
А на нашем сайте пользователи выберут девушку, которая получит титул «Мисс Myslo» и подарок от редакции. Голосование — по ссылке. Итоги подведем 17 декабря в 16.00.
Зрителей фестиваля «Краса России Тула» ждут роскошный бал участниц и торжественная церемония награждения. Победительница представит Тульскую область на национальном фестивале красоты и талантов «Краса России-2022».
Звездная гостья — финалистка телепроекта «Голос. Дети» Софья Фисенко. В шоу также примут участие победительницы прошлых лет.
Конкурс состоится 17 декабря в 18.30
в Д. К. Машзавода (ул. Демидовская, д. 52). Заказ билетов по тел. 38−41−33. Подробности на сайте goldtula.ru.
Модельное агентство Gold Models — эксклюзивный представитель по Тульской области национального конкурса «Краса России».
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