новости
новости
Регистрация
120 метеоров в час: в ночь на 14 декабря туляки увидят красивый и мощный звездопад

120 метеоров в час: в ночь на 14 декабря туляки увидят красивый и мощный звездопад

При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России.

В ночь на 14 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Прогнозируется 120 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России. Но Луна в фазе близкой к полнолунию помешает наблюдениям.

— Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Геминиды действуют ежегодно с 4−7 по 17 декабря с максимумом в ночь на 14 декабря, — сообщают специалисты.

В декабре созвездие Близнецы хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21.00 мск и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:42 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
метеорызвездопад

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Кимовска вышел из колонии и насмерть забил друга, который спал с его женой
Житель Кимовска вышел из колонии и насмерть забил друга, который спал с его женой
Петербургский «Плохой театр» покажет в Туле спектакль «Квадрат»
Петербургский «Плохой театр» покажет в Туле спектакль «Квадрат»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.