120 метеоров в час: в ночь на 14 декабря туляки увидят красивый и мощный звездопад

При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России.

В ночь на 14 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Прогнозируется 120 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России. Но Луна в фазе близкой к полнолунию помешает наблюдениям.

— Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Геминиды действуют ежегодно с 4−7 по 17 декабря с максимумом в ночь на 14 декабря, — сообщают специалисты.

В декабре созвездие Близнецы хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21.00 мск и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи.