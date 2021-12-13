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Житель Кимовска вышел из колонии и насмерть забил друга, который спал с его женой

Житель Кимовска вышел из колонии и насмерть забил друга, который спал с его женой

На свободе он успел провести 68 дней.

В Кимовске 44-летний Вячеслав Н. обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Обвиняемый, ранее судимый за аналогичное преступление [пьяным жестоко избил знакомую, после того, как она справила нужду на кухне его дома. Нанес ей не менее 60 ударов — женщина скончалась через несколько часов после избиения], вышел на свободу в июле этого года. 3 октября мужчина распивал алкоголь в гостях у 54-летнего друга и припомнил ему, что тот вступал в половую связь с его женой, пока он отбывал срок.

Мужчины поссорились, и Вячеслав несколько раз ударил товарища кулаком по голове. Тот дал сдачи, чем окончательно вывел из себя обвиняемого. Мужчина повалил соперника на пол и нанёс не менее 8 ударов ногами по голове и телу, после чего ушёл из квартиры. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Заседание по данному делу состоится 15 декабря.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:02 +5
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