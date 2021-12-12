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Где в Туле 13 декабря отключат электроэнергию

Где в Туле 13 декабря отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

13 декабря специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии не будет с 9.00 по следующим адресам:

  • ул. Степанова, 34, 34-а;
  • ул. Декабристов, 6, 8, 10, 12, 14;
  • ул. Марата, 35;
  • Красноармейский пр-т, 2, 4, 26, 32;
  • ул. Советская, 8;
  • ул. Сойфера, 1, 19;
  • ул. Коминтерна, 31;
  • Мясново: Ханинский пр-зд, 31, ул. В. Выселковая, 28−66 (чётн.), 28-а, 25−67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 28−42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31−43 (нечётн.); 4-й Клинской пр-зд, 1−12, 8-а; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9
  • ул. Свободы, 38-а;
  • ул. Рудная, 1−13 (нечётн.), 2−16 (чётн.);
  • ул. Ковпака, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
  • ул. Сортировочная, 1−10, 10-а, 7-а;
  • ул. Кутузова, 183−209 (нечётн.), 150;
  • ул. Разливочная, 1−13;
  • ул. Бункерная, 7;
  • Епифанское ш., 2;
  • п. Станционный, 1−30, 33.
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