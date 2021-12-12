Где в Туле 13 декабря отключат электроэнергию

13 декабря специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии не будет с 9.00 по следующим адресам:

ул. Степанова, 34, 34-а;

ул. Декабристов, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Марата, 35;

Красноармейский пр-т, 2, 4, 26, 32;

ул. Советская, 8;

ул. Сойфера, 1, 19;

ул. Коминтерна, 31;

Мясново: Ханинский пр-зд, 31, ул. В. Выселковая, 28−66 (чётн.), 28-а, 25−67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 28−42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31−43 (нечётн.); 4-й Клинской пр-зд, 1−12, 8-а; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9

ул. Свободы, 38-а;

ул. Рудная, 1−13 (нечётн.), 2−16 (чётн.);

ул. Ковпака, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. Сортировочная, 1−10, 10-а, 7-а;

ул. Кутузова, 183−209 (нечётн.), 150;

ул. Разливочная, 1−13;

ул. Бункерная, 7;

Епифанское ш., 2;

п. Станционный, 1−30, 33.