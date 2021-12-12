В Тулу на открытие Юниор-лиги приехал КВНщик Сборной РУДН Эндрю Нджогу

Фото Оружейной лиги КВН.

В Туле открылась Юниор-лига КВН. 16 молодых команд из различных муниципалитетов региона выступили на фестивале, который прошел в Центре культуры и досуга.

В жюри, кстати, пригласили известного КВНщика из Сборной Российского университета дружбы народов Эндрю Нджогу.

Гран-при завоевала команда «Лев и Толстой», Советск. Первое место — «Начнём с себя», Ясногорск, второе — «Пчелиный улей», Тула (ЦО № 42), а третье — «Суворовские конфетки», Суворов.



Также определили победителей в следующих номинациях:

«Открытые фестиваля»: «Упс», Приупский.

«Приз зрительских симпатий»: «Юные бюджетники», Тула, ЦО № 22 — Лицей искусств.

«Самая музыкальная команда»: «Ветер в голове», Тула, ЦО № 23 «Возрождение».

«Самая артистичная команда»: «Знаем, знаем, проходили», Донской.

«Самая литературная команда»: «Языковой барьер», ЦО Гимназия № 11.

№ 11. «Самая зажигательная команда»: «Своя волна», Советск.

«Самая перспективная команда»: «Ока», Алексин.

«Самая креативная команда»: «Шутки в сторону», Суворов.

«Самая дружная команда»: «Ночной дожор», Тула, техникум технологий пищевых производств.

‍»Самая эмоциональная команда»: «Петрович и Петровны», Ефремов.

«Самая интеллектуальная команда»: «Сами не местные», Волово.

«Самая оригинальная команда»: «Люди Ц», Тула, цирковая студия «Ералаш».

Лучшие актеры — Дмитрий Колесников («Шутки в сторону») и Владислав Жарков («Знаем, знаем, проходили»).

Лучшие актрисы — Евгения Татарченкова («Петрович и Петровны») и Арина Гафиатуллина («Лев и Толстой»).