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В Тулу на открытие Юниор-лиги приехал КВНщик Сборной РУДН Эндрю Нджогу
Фото Оружейной лиги КВН.

В Тулу на открытие Юниор-лиги приехал КВНщик Сборной РУДН Эндрю Нджогу

Его пригласили оценивать выступления команд.

В Туле открылась Юниор-лига КВН. 16 молодых команд из различных муниципалитетов региона выступили на фестивале, который прошел в Центре культуры и досуга.

В жюри, кстати, пригласили известного КВНщика из Сборной Российского университета дружбы народов Эндрю Нджогу.

Гран-при завоевала команда «Лев и Толстой», Советск. Первое место — «Начнём с себя», Ясногорск, второе — «Пчелиный улей», Тула (ЦО № 42), а третье — «Суворовские конфетки», Суворов.


Также определили победителей в следующих номинациях:

  • «Открытые фестиваля»: «Упс», Приупский.
  • «Приз зрительских симпатий»: «Юные бюджетники», Тула, ЦО № 22 — Лицей искусств.
  • «Самая музыкальная команда»: «Ветер в голове», Тула, ЦО № 23 «Возрождение».
  • «Самая артистичная команда»: «Знаем, знаем, проходили», Донской.
  • «Самая литературная команда»: «Языковой барьер», ЦО Гимназия № 11.
  • «Самая зажигательная команда»: «Своя волна», Советск.
  • «Самая перспективная команда»: «Ока», Алексин.
  • «Самая креативная команда»: «Шутки в сторону», Суворов.
  • «Самая дружная команда»: «Ночной дожор», Тула, техникум технологий пищевых производств.
  • ‍»Самая эмоциональная команда»: «Петрович и Петровны», Ефремов.
  • «Самая интеллектуальная команда»: «Сами не местные», Волово.
  • «Самая оригинальная команда»: «Люди Ц», Тула, цирковая студия «Ералаш».

Лучшие актеры — Дмитрий Колесников («Шутки в сторону») и Владислав Жарков («Знаем, знаем, проходили»).

Лучшие актрисы — Евгения Татарченкова («Петрович и Петровны») и Арина Гафиатуллина («Лев и Толстой»).

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