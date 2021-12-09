Туляк накопил 199 штрафов от ГИБДД на 130 тысяч рублей

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Житель Центрального района Тулы «собрал» 199 штрафов за превышение скорости, нарушение правил обгона и игнорирование дорожной разметки. Платить по счетам 27-летний мужчина не спешил – сумма задолженности достигла 130 тысяч рублей.

Судебные приставы предупредили должника о последствиях неуплаты, но это ни к чему не привело. Сотрудники регионального УФССП России запросили в банках информацию о счетах, принадлежащих мужчине. Выяснилось, что на одном из них имеется сумма, необходимая для оплаты всех штрафов. Деньги были списаны, а задолженность – погашена.