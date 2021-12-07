В Туле пройдет фестиваль «Рок в защиту животных»

Все собранные средства будут направлены в Центр помощи бездомным животным «Любимец».

24 декабря в Центре культуры и досуга (ДК металлургов) с 17.00 до 20.00 пройдет первый в нашем городе международный фестиваль «Рок в защиту животных». В нем примут участие музыканты из Тулы и других городов.

Легендарный Михаил Башаков (Санкт-Петербург), непревзойденная Умка (Аня Герасимова, Москва), музыкант-виртуоз, призёр международных конкурсов Борис Плотников (губные гармоники), глубочайший лирик Юрий Чиковани (Санкт-Петербург), уникальная рок-группа из Москвы

AEROJACK. Ожидаются и другие интересные гости.

Все собранные средства будут направлены в Центр помощи бездомным животным «Любимец», который является одним из организаторов фестиваля.