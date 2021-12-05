За обшивку балконов сайдингом в 2022 году туляки рискуют получить штраф

Остекление балкона или обшивка его сайдингом может с 2022 года обернуться штрафом для россиян. Новая норма прописана в правилах пользования жилыми помещениями, который 14 мая 2021 года утвердило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

С 1 марта 2022 года среди прочего запрещено «производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Дело в том, что смена внешней обшивки или установка остекление балкона будет также входить в технический паспорт дома как один из элементов оформления фасада и их нужно будет согласовывать в профильных инстанциях.

Определять технические условия на остекление балкона будет управляющая домом компания. На основании них необходимо будет изготовить проект, в котором указаны размеры, места стыков, смета материалов и работ и прочее. Она же должна содержать информацию о расчете нагрузки на перекрытия и заключение о возможности выполнения работ.

Если же переустройство выполнено самовольно, то владельцу квартиры грозит штраф. Его может выписать Управление административно-технического надзора администрации города на 5000 рублей и потребовать демонтажа новодела.

Налететь на штраф в 2500 рублей можно за демонтаж стены между лоджией и балконом, а также из-за установки козырька с выходом за границу балконной плиты.

Отделка балкона сайдингом или другими легко воспламеняющимися материалами может также обернуться штрафом, поскольку это нарушает противопожарные правила. Финансовое наказание грозит и за хранение на чердаках, в подвалах, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехники, баллонов с газом и различных аэрозолей, загромождать пути эвакуации мебелью, захламлять пространство у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах, выходов на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы и заваривать люки на балконах. Не допускается остеклять балконы и лоджии, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

Если человек стал владельцем квартиры с нарушениями, он обязан их устранить.