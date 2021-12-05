К концу следующей недели в Центральную Россию придут морозы

В Центральной части России с 10 декабря прогнозируется устойчивая зимняя погода. Днем ожидается до 10 градусов мороза, сообщает ТАСС.

«Температурный фон таков, что и ночью, и днем в ближайшие дни температура [будет] ниже нуля градусов. Исключением станет только вторник, когда температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10-15 градусов мороза, а днем [будет] минус 7-10 градусов. Это уже такая серьезная зима», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, снежный покров сохранится до весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах столицы составляет от 5 до 10 сантиметров.

«Снег лежит, и вероятность того, что он сойдет раньше весны, небольшая. Теперь снежный покров будет постоянно увеличиваться. Правда, в ближайшие несколько дней особенно значительные осадки не прогнозируются», — отметил метеоролог.