Туляк заплатит за унизительные комментарии в адрес силовиков

За публичное унижение сотрудников правоохранительных органов туляка привлекли к ответственности.

36 - летний мужчина, в одной из социальных сетей оставил непристойные комментарии в адрес силовиков.

В прошлом году он уже привлекался к административной ответственности за размещение экстремистских материалов (20.29 КоАП РФ).

В этот раз туляк заработал себе административное правонарушение за «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1. КоАП РФ).

Пояснить свой поступок мужчина внятно не смог. С учётом признания вины суд признал виновным героя нашего поста и назначил минимальный штраф в размере 10 тыс. рублей.