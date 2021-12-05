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Туляк заплатит за унизительные комментарии в адрес силовиков

Туляк заплатит за унизительные комментарии в адрес силовиков

За публичное унижение сотрудников правоохранительных органов туляка привлекли к ответственности.

36 - летний мужчина, в одной из социальных сетей оставил непристойные   комментарии в адрес силовиков. 

В прошлом году он уже привлекался к административной ответственности за размещение экстремистских материалов (20.29 КоАП РФ). 

В этот раз туляк заработал себе административное правонарушение за «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1. КоАП РФ).

Пояснить свой поступок мужчина внятно не смог. С учётом  признания вины суд признал виновным героя нашего поста и назначил минимальный штраф в размере 10 тыс. рублей.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:48 −5
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