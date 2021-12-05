Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 238 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 238 случаев коронавируса, 226 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 69 181 житель региона, 60 786 вылечились, 3 954 умерли.
За последние сутки в России выявлено 32 602 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 285 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 801 613 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1 206 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 281 278 человек.
вчера, в 11:43, 103 1450 -2
3 декабря, в 12:00, 4 1058 0
3 декабря, в 10:52, 11 1640 -6
3 декабря, в 09:50, 66 2265 -9
Другие статьи по темам
Событие
Место