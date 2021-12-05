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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 238 случаев заболевания и 11 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 238 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 238 случаев коронавируса, 226 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 69 181 житель региона, 60 786 вылечились, 3 954 умерли.

За последние сутки в России выявлено 32 602 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 285 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 801 613 человек в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 1 206 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 281 278 человек.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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