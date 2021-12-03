В Туле «Призрачная шайка» оставляет на трансформаторных будках пиксельные рисунки

«Это всё просто шалость», – так говорят о своем творчестве уличные художники. Myslo пообщался с ними.

В Туле в разных районах города стали появляться необычные рисунки — пиксельные. Оказалось, что их создают уличные художники, которые именуют себя «Призрачной шайкой». Myslo пообщался с ребятами.

Как и многие представители уличного искусства, они не раскрывают свою личность. К слову, в интернете появилась информация, что пиксельным творчеством занимаются дедушка с внуком. Но это оказалось не так. Ребята признались Myslo, что просто пошутили в одном из интервью, а это быстро разнеслось по сети).

- Наша история полна загадок, тайн и противоречий, — заявила «шайка».

Ребята рассказали, что такое творчество называется pixel art. Занимаются им несколько месяцев. А вдохновил туляков на это Космический захватчик — один из представителей уличного искусства Франции, известный во всем мире. Его мозаичные композиции, посвященные компьютерной игре Space Invaders, встречаются во многих странах.

Сколько человек в «шайке», нам ответили уклончиво: «Всегда по-разному. То один, то два, то три, иногда и больше».

Художники выбрали своей целью трансформаторные будки и начали наносить рисунки, которые они называют «штуками». Говорят, до этого нигде не упражнялись.

- Просто собрали первую мозаику и решили прилепить в проходном месте [Денисовский переулок], — признались художники.



Первая работа «Призрачной шайки».

И уточнили: будки выбрали не просто так в качестве холста.

- Их много, они некрасивые и, вроде, не особо представляют культурную ценность. Мы думаем, что не очень сильно доставляем хлопот электрикам! Да и когда клеим, оставляем зазор, чтобы и дверь открывалась, и замочная скважина не была заклеена, — добавили ребята.

Но в дальнейшем от этой идеи «Призрачная шайка» планирует отказаться и «забраться повыше».

- С ящиков легко украсть работы, как было с маленьким призраком и R2D2. Есть люди, которые просто их ломают. Но пока в нас борется чувство того, что очень не хочется портить фасады.

Ребята признались, что «орудуют» по ночам, чтобы не привлекать к себе внимание. На создание одной небольшой мозаики уходит обычно 3−4 часа. А на снегиря пришлось потратить все 16!

Как на это реагируют окружающие? По словам ребят, во время работы над «штуками» их никто не прогонял. Обычно все проходят мимо.

В целом горожане позитивно восприняли творчество «Призрачной шайки». Однако нашлись и противники — они откровенно портят пиксельные рисунки, частично сдирая мозаику. А иногда и полностью.

- Это всегда очень грустно и обидно. Ради справедливости надо сказать, что некоторые плиточки отпадают из-за холода, поэтому мы всё еще в поисках подходящего клея. Стараемся восстанавливать рисунки, но с ростом количества работ это становится сложнее.

Планирует ли «Призрачная шайка» сделать что-нибудь к Новому году? Ответ весьма туманный.

- Может быть, что-то и сделаем! Мы не привязываемся к каким-то датам. Всё это просто шалость, — ответили уличные художники.

Друзья, а как вы относитесь к творчеству «Призрачной шайки»? Есть ли любимые пиксельные рисунки? Делитесь мнением в комментариях!