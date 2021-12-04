6 и 7 декабря в Туле ограничат движение транспорта
Из-за мероприятий, посвященных 80-летию обороны города.
Запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств:
- 5 декабря с 23.00 до 12.00 6 декабря на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;
- 6 декабря с 23.00 до 13.00 7 декабря на парковочном пространстве, расположенном по ул. Болдина вдоль Славянского бульвара;
- 6 декабря с 00.00 до 11.00 на парковочном пространстве, расположенном по проспекту Ленина (четная сторона) в районе сквера, посвященного 80-летию обороны Тулы.
Кроме того, 6 декабря с 9.00 до 11.00 ограничат движение всех транспортных средств на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.
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