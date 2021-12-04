Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 244 случая заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 244 случая коронавируса, 229 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 943 жителя региона, 60 560 вылечились, 3943 умерли.
За сутки в России выявили 32 974 случая коронавируса, скончались 1215 человек, выздоровели 35 182.
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