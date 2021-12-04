Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 244 случая заболевания и 10 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 244 случая коронавируса, 229 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 943 жителя региона, 60 560 вылечились, 3943 умерли.

За сутки в России выявили 32 974 случая коронавируса, скончались 1215 человек, выздоровели 35 182.