Прогноз эксперта: как в 2022 году в Тульской области вырастет цена на молоко

Цена на этот продукт на 80% формируется из стоимости сырья, упаковки и логистики.

Начальник отдела маркетинга АО «Тульский молочный комбинат» Евгения Велигодская рассказала Myslo, почему повысилась цена на молоко. В первую очередь, это связано с ростом цен на сырье. В этом году они выросли на 16%. Сейчас цена молока с фермы составляет 36 рублей и продолжает расти.

— На упаковочные материалы цены выросли от 40% до 60%. Для примера, поддон еще в феврале стоил 140 рублей, потом подорожал до 700 рублей, сейчас цена немного снизилась. Важно отметить, что на предприятии ТМК системно работают над снижением внутренних издержек. С введением 1 декабря честного знака (QR-кода) подорожание на каждую единицу продукции составляет от 95 копеек до 1,0 рубля. Эти слагаемые также влияют на ценообразование, — говорит эксперт. — Комбинат, как и другие молочные заводы, вынужден был инициировать в сентябре повышение цен на готовую продукцию. Правда, всего на 5%. К примеру, увеличение отпускной цены на бутылочное молоко не превысило 2 рубля 80 копеек.



Как формируется цена на молоко.

Что касается прогноза на 2022 год, нас снова ждет повышение цен.

— Покрытие возрастающих расходов не компенсирует пятипроцентное увеличение отпускной цены, проведенной в сентябре. Сырье — молоко с фермы — занимает более 60% в себестоимости, к уровню лета цена выросла на 16% и продолжает расти. Так что вывод на 2022 неутешительный.

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