Лень, автохамы и вещи в шкафу: туляки обсуждают незаконную парковку на площади Ленина

Фото парковки появилось в соцсетях.

Новость об этом на Myslo прочитали более 11 тысяч раз, пользователи оставили почти две сотни комментариев. Публикуем интересные.



Как всегда виноваты водители.

А кто ещё виноват, что его авто стоит в этом месте? Пешеходы?

Если у вас дома вещи не влазят в шкаф, то виноваты в этом вещи?

Если у меня дома вещи не вылазят в шкаф, я покупаю другой шкаф или избавляюсь от части вещей. Но никак в моей проблеме не виноват сосед по лестничной клетке, к нему вещи не несу. Надеюсь, понимаете о чем я. Вообще-то есть платная парковка под ТЦ. Там и ставьте авто, а не на пешеходной части.

В чём проблема заехать на подземный паркинг? Доехать до «Утюга» и там встать, прогулявшись ножками? До огромной парковки на Союзной доехать? Вы, когда у вас шкаф в спальне полный, — начинаете вещи по комнате раскидывать или просто относите их в шкаф в гостиной?

Интересно у нас получается: «безлошадные» туляки это ГОРОЖАНЕ, а те, у кого есть машина, — это АВТОБЫДЛО, «не горожане», превращающие город в ПОМОЙКУ. Ну, не знал, что автомобиль уже стал мусором. Машины на тротуаре, конечно, не должны стоять, но пешеходам почему-то всё время кто-то мешает: то машины, то велосипеды. Но вот ведь парадокс — сбивают их как раз на дороге и частенько совсем не на пешеходном переходе!

Есть проблема заехать на подземный паркинг — это жадность и ненормальные цены на поземный паркинг.

Что? Вы серьёзно? Час бесплатно, а потом по 50 р. — это ненормальные цены? Может, тогда лучше пешком, если для вас 100 р. за три часа парковки — это дорого? А «жадность» (которая тут только у наездников) как раз может помочь отучить так парковаться — когда штраф будут платить за каждый заезд на территорию пешеходов, тогда поймут, что экономнее всё-таки либо пройти лишние 500 метров, либо встать на подземную парковку.

Потом не жалуйтесь, что ребенка до сада или до школы приходится тащить километр, или больного пенсионера до больнички… Хрен ли тут, километр то отмахать.

Роман Андреевич: «Тащить километр» — это ж насколько надо облениться, чтобы преодолеть километр стало целой трагедией? 10 минут прошагать — все, развалились) Пенсионера вам никто не мешает высадить у больницы и переставить машину. Не говоря уже о том, что в Туле и близко таких проблем с парковкой нет — на примере того же «Гостиного двора», радиус в 1 км от него — это аж до Л. Толстого или до Лейтейзена, или до Колетвинова, да практически до Демидовской Плотины) А по факту везде полно парковочных мест в радиусе 500 метров или 5 минут ходьбы (та же парковка на Союзной), просто вы уже настолько обленились, что готовы хоть по головам ехать, лишь бы встать как можно ближе к дверям. Я что-то сомневаюсь, что вы у себя в спальне всё заставляете шкафами, по мере их наполнения, так чтобы пройти было до кровати уже сложно, имея при этом полно свободного места в шкафах в соседних комнатах.

Меня, как горожанина, вычеркивайте. Не возмутило.

В городе парковок не хватает, не рассчитывали, что будет столько авто. Ничего страшного не вижу, можно спокойно обойти и продолжить свой путь! Что жаловаться, водитель и так везде не прав! Достали уже нытики! Научитесь дорогу переходить в положенном месте, а не задрав морду, переходить где попало! Кляузники.

В городе проблемы с парковками. Их не хватает катастрофично! Было б неплохо часть площади отдать под парковку. А то огромная территория стоит без дела бОльшую часть года. В советское время по площади троллейбусы ходили, это и было разумное использование этого пространства. А новогодние пляски можно проводить на территории меньшего размера. Так и людей поменьше придёт (не факт), что во время пандемии важно.