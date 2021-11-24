Тульские предприниматели получат до 50 тысяч рублей на компенсацию убытков от нерабочих дней

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На встрече с предпринимателями министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Напомним, ранее предприниматели потребовали от региональных властей отменить QR-коды в ТЦ или ввести их в продуктовых магазинах.

Одной из них стала федеральная программа продаж российского программного обеспечения со скидкой 50%. Она реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Министр пояснил, что в Тульской области программа уже запущена. Программное обеспечение уже приобрели 207 предпринимателей.

– С помощью этой программы отечественное ПО стало доступнее для представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, компенсацию для разработчиков ПО выделяют из федерального бюджета. Для участия в программе необходимо состоять в реестре СМСП, – пояснил Вячеслав Романов.

Министр отметил, что реестр производителей российского программного обеспечения еще пополняется, поэтому желающие могут подать заявку на участие в программе. Подробности – здесь.

Также Вячеслав Романов сообщил, что на региональном уровне разработан и проходит процедуру согласования проект предоставления субсидий предпринимателям в связи с потерями за время нерабочих дней в ноябре. Сумма субсидии за девять дней составит до 50 тысяч рублей на одного получателя. Старт программы запланирован на начало декабря.