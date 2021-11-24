У десятка семей в Туле отбирают земли

Проверка через Росреестр или МФЦ, согласование сделки с различными государственными органами, регистрация ее у нотариуса, даже наличие решения суда – все это, оказывается, не гарантия того, что в один абсолютно непрекрасный день кто-то не придет и не скажет, что вообще-то это не твое имущество и надо бы отдать.

Так получилось с теми, кто купил участки земли в поселке Плеханово. Более десятка семей в результате рискуют оказаться без крыши над головой и с большими финансовыми потерями.

– Мы в 2015 году с привлечением средств материнского капитала купили квартиру, в 2019 году ее решили продать и приобрести землю в Плеханово, чтобы построить дом, – рассказывает Юлия Борзова. – Согласовали этот вопрос с органами опеки, они дали добро, оформили ее в собственность на всех четверых членов семьи. С нас взяли обязательство, что мы через два года должны построить дом. А теперь нам пришел иск от министерства имущественных и земельных отношений Тульской области об освобождении земельного участка и возвращении его в собственность. Ну как так? Мы, по сути, вложили в строительство государственные деньги маткапитала, а теперь государство же хочет все это у нас забрать? Где будут жить наши дети? Куда нам пойти? Мы продали жилье, чтобы построить дом, построили, а теперь нам надо его снести и идти на улицу жить?

В аналогичной ситуации более десяти семей. Кто-то тоже уже построил дом, другие купили недавно землю, третьи – приобрели строительные материалы.

Татьяна Быкова – Мы заложники ситуации – в этом году строительные материалы существенно подорожали. Так-то мы бы уже жили тут. Ну что теперь-то нам делать? Может, это так наше государство борется с бедностью? Мы тут не с жиру бесимся и строим трехэтажные коттеджи. Мы кредитов понабрали, чтобы своими руками построить обычный небольшой дом, – добавляет Татьяна Быкова.

– Мы купили землю, провели газ, воду. А теперь мы должны все это просто взять и отдать? – спрашивает Юлия Борзова.

– Почему именно сейчас государство решило забрать землю? Мы, когда покупали участок, устраняли кадастровую ошибку и перемежевывали его границы – по частной собственности проходила дорога. Землю перемежевали и новый номер ей присвоили. Это тоже ничего не значит? Как Росреестр принял все это, если земля не может вообще быть в государственной собственности? – возмущается Татьяна Быкова.

Продавец земельных участков, пенсионер Алексей Лутохин, тоже не понимает, как так вышло.

Алексей Лутохин – Эту землю получала моя мама, потому что трудилась в колхозе «Приупский». В 1991 году президент издал указ передать сельхозземлю тем людям, которые на ней работали. В итоге земли совхоза поделили между 605-ю пайщиками, в числе них была моя мама как пенсионер данной организации. Но получить документ она не успела, так как в 1992 году умерла. В 2010 году я через суд восстановил право на эту землю. Никто из администрации Ленинского района не приходил на разбирательство и не заявлял прав. Я публиковал в официальном издании области объявление о межевании и после определил границы 2,91 га земли, все требования выполнил. В 2016 году глава администрации Тулы Евгений Авилов подписал постановление об утверждении границ моего земельного участка. А теперь получается вновь надо идти в суд, и снова это – Ленинский районный.

Исковое заявление министерства имущественных и земельных отношений основывается на постановлении администрации Ленинского района 25-летней давности, по которому эти 85 га земли были изъяты из частной собственности и переданы в ведение администрации пос. Плеханово для выпаса скота. Вместо нее же было предложено КСП «Приупское» в качестве компенсации 170 га под Алексином.

– Во-первых, тут уже очень давно нет ни у кого скота. Во-вторых, никто не уведомил об этом пайщиков. Мы узнали об этом только сейчас, что оказывается, наша земля находится в 25 км от дома. Кто туда поедет обрабатывать ее? В-третьих, в том самом постановлении написано, что в собственность Плеханово передается 85 га на северо-западе и более никаких координат. А здесь северо-восток. О чем вообще может идти речь, если комиссия Росреестра приезжала дважды сюда и в итоге утвердила мои границы. Поэтому считаю, что у МИЗО нет никакого основания забирать ее у нас, – добавляет Алексей Григорьевич.

По его словам, несколько лет назад рядом хотели уже строить высотные дома, даже проект вывешивали в поселке. Но войсковая часть не разрешила такого соседства с аэропортом. Сейчас аэропорт закрыт.

Поэтому люди, оказавшиеся сейчас ответчиками в суде, предполагают, что может быть, просто кому-то понадобилась их земля.

– Допустим, сейчас судья примет решение, что мы должны отдать землю. Ивановы должны будут снести, а Петровы построятся. Какая разница государству, кто здесь живет? Выгодно это может быть только администрации района: она получит землю, которую сможет продать, – говорит Алексей Лутохин.

– Другим гражданам, которые живут в Плеханово, помогают узаконивать их незаконные строения, хотя они просто взяли и поставили дома без каких-либо документов, а им потом это все оформляют. А мы что? Хуже их? Мы не украли эту землю у государства. Мы купили ее. Я еще и налог на эту землю оплатила, а теперь я ее должна отдать! – добавляет Юлия Борзова.

По информации министерства имущественных и земельных отношений Тульской области, участки, расположенные в северо-западной части п. Плеханово, образованы путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения.

Ведется судебное разбирательство о правомерности определения границ земельных участков.

Первое судебное заседание назначено на конец ноября – начало декабря.