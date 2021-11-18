Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 266 случаев заболевания и 14 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 266 случаев коронавируса, 260 человек выздоровели, 14 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 64 896 жителей региона, 56 659 вылечились, 3752 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: