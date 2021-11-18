Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 266 случаев заболевания и 14 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 266 случаев коронавируса, 260 человек выздоровели, 14 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 64 896 жителей региона, 56 659 вылечились, 3752 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:11, 202 2182 -8
16 ноября, в 12:47, 69 2932 -11
16 ноября, в 12:10, 38 1538 -3
15 ноября, в 17:04, 68 2571 -4
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