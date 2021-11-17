В Туле зажгут фиолетовую подсветку в поддержку недоношенных детей

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17 ноября во всем мире пройдут мероприятия в поддержку Международного дня недоношенных детей.

В городах России в этот день по традиции подсветят фиолетовым цветом здания и сооружения в рамках акции #МнеНЕфиолетово благотворительного фонда «Право на чудо».

В 2021 году в акции примут участие 40 регионов страны. В Туле фиолетовую подсветку в знак солидарности с семьями недоношенных включит Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского .

Фиолетовый — официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

Организаторы акции приглашают делиться в социальных сетях фотографиями подсвеченных объектов и видеороликом с хэштегами #МнеНЕфиолетово и #Подаридыхание.

В 2020 году в России, по данным Росстата, 84 тысячи детей родились раньше срока — до окончания 36 недели беременности — это 6% от общего числа родов.