В Туле зажгут фиолетовую подсветку в поддержку недоношенных детей
17 ноября во всем мире пройдут мероприятия в поддержку Международного дня недоношенных детей.
В городах России в этот день по традиции подсветят фиолетовым цветом здания и сооружения в рамках акции #МнеНЕфиолетово благотворительного фонда «Право на чудо».
В 2021 году в акции примут участие 40 регионов страны. В Туле фиолетовую подсветку в знак солидарности с семьями недоношенных включит Тульская областная филармония им.
Фиолетовый — официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость.
Организаторы акции приглашают делиться в социальных сетях фотографиями подсвеченных объектов и видеороликом с хэштегами #МнеНЕфиолетово и #Подаридыхание.
В 2020 году в России, по данным Росстата, 84 тысячи детей родились раньше срока — до окончания 36 недели беременности — это 6% от общего числа родов.