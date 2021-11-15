Фото из архива Myslo.
Туляки – администрации: «Почему из-за ремонта Демидовского моста перестали ходить трамваи?»
Наши читатели пожаловались, что схему движения транспорта изменили, и трамваи вообще перестали ходить в Заречье.
В конце октября в Туле начался масштабный ремонт Демидовского моста. В связи с этим администрация города заблаговременно разработала новые схемы для движения транспорта. И предупредила туляков об этом официальным релизом, который также опубликовал Myslo.
Вчера от нашего читателя в комментариях пришел гневный отклик.
Слобода, не хотите опровержение этой информации опубликовать? Трамваи 6 и 15 на время ремонта моста не ходят, совсем отменили. Не обнаружив их в умном транспорте, позвонил в диспетчерскую. Сказали: «А как они по Вашему должны ходить? Мост же закрыт. Я ответил, что должны ходить как написано в Слободе: через центр в Заречье. Ответили: из Пролетарского района в Зареченский трамваи теперь не ходят. Прошу никого не вводить в заблуждение и опубликовать действительную информацию. А еще узнайте, пожалуйста, почему эти маршруты отменили?
Мы запросили комментарий у администрации города. Публикуем ответ.
По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, на Демидовском мосту в связи с проведением основного этапа капитального ремонта изменена схема движения общественного транспорта. Так, трамваи №№6 и 15 курсируют через Чулковский мост. Маршруты работают в будни по разрывному графику. Расписание движения: трамвай № 6 – с 05:31 до 09:02 и с 14:39 до 18:53, трамвай № 15 – с 05:53 до 09:18 и с 15:08 до 19:19.
В администрации также отметили, что приносят читателю свои извинения за некорректный ответ диспетчера.
А вы встречали указанные трамваи на Чулковском мосту? Пишите в комментариях!
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