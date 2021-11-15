Туляки – администрации: «Почему из-за ремонта Демидовского моста перестали ходить трамваи?»

Фото из архива Myslo.

В конце октября в Туле начался масштабный ремонт Демидовского моста. В связи с этим администрация города заблаговременно разработала новые схемы для движения транспорта. И предупредила туляков об этом официальным релизом, который также опубликовал Myslo.

Вчера от нашего читателя в комментариях пришел гневный отклик.

Слобода, не хотите опровержение этой информации опубликовать? Трамваи 6 и 15 на время ремонта моста не ходят, совсем отменили. Не обнаружив их в умном транспорте, позвонил в диспетчерскую. Сказали: «А как они по Вашему должны ходить? Мост же закрыт. Я ответил, что должны ходить как написано в Слободе: через центр в Заречье. Ответили: из Пролетарского района в Зареченский трамваи теперь не ходят. Прошу никого не вводить в заблуждение и опубликовать действительную информацию. А еще узнайте, пожалуйста, почему эти маршруты отменили?

Мы запросили комментарий у администрации города. Публикуем ответ.