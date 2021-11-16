В бюджет Тульской области заложили рост зарплат туляков до 52 тысяч рублей

В Туле прошли публичные слушания бюджета Тульской области на 2022 год и на период до 2024 год

16 ноября Тульская областная Дума провела публичные слушания по проекту бюджета региона.

Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы, открывая слушания, отметил, что проект бюджета, вынесенный на обсуждение, отражает предложения жителей региона, которые легли в основу Программы социально-экономического развития Тульской области:

- Сегодня мы проводим публичные слушания по главному финансовому документу региона. Как и в прошлом году, этот бюджет верстали в сложных условиях пандемии, но несмотря на это экономические показатели, которые заложены в бюджет на 2022 год и на период до 2024 года, отражают развитие экономики области. Подчеркну традиционную социальную направленность главного финансового документа – свыше 70% расходной части пойдут на медицину, образование и социальную защиту населения. Я благодарю губернатора Тульской области, правительство региона, руководителей муниципальных образований Тульской области, федеральным коллегам – за то, что в тесном сотрудничестве оперативно и эффективно решаем вопросы развития региона.

По словам спикера, в бюджете прогнозируется умеренный рост экономики в 2022 году. И это позволяет планировать увеличение собственных доходов области. Причем наибольший прирост ожидается по налогам на прибыль организаций и доходы физических лиц. В 2,5 раза увеличены средства на повышение инвестиционной привлекательности области. Ощутимо наполнен региональный проект «Цифровая экономика», которая реализуется в рамках национального проекта. Продолжится строительство онкоцентра в Туле и Красивского интерната для пожилых в Чернском районе, фондохранилища художественного музея и реконструкция театра юного зрителя, театра кукол. Будет построено три школы в Большой Туле и Новомосковске. Заложены средства на популярную программу «Народный бюджет».

– По уровню открытости бюджетных данных наш регион занимает высокие позиции в рейтинге в Центрального федерального округа и в России в целом. Это означает, что бюджет Тульской области за последние несколько лет стал по-настоящему народным, в широком смысле этого слова, – отметил в завершение Николай Воробьев.

На публичные слушания были приглашены профильные министры правительства Тульской области. Они подробно рассказали о том, какие средства запланированы на медицину, образование, спорт, жилье и инфраструктуру.

В частности, Евгений Григорьев, заместитель министра экономического развития Тульской области, представил прогноз социально-экономического развития Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

- Валовой региональный продукт (ВРП) - один из основных показателей, характеризующих уровень экономического развития области. В 2021 году он составит 742,7 млрд руб. и увеличится по сравнению с 2020 годом на 2% в сопоставимых ценах. По прогнозам на 2024 год, прирост ВРП составит 9,5% к уровню 2020 года. Динамика темпов роста ВРП будет по-прежнему обусловлена темпами роста промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, оптовой и розничной торговли, деятельности по операциям с недвижимым имуществом и ростом инвестиций.

Объем отгруженной продукции промышленного производства в 2021 году составит 1077,9 млрд рублей, что выше уровня 2020 года на 15,7% (в действующих ценах). Индекс промышленного производства составит 103,2% к уровню 2020 года. Наибольшее влияние на рост промышленности в Тульской области в прогнозном периоде традиционно окажут производство пищевых продуктов и напитков, производство химических веществ и химических продуктов, производство неметаллической минеральной продукции; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; металлургическое производство. Предполагается, что объем отгруженной продукции промышленного производства в 2024 году увеличится на 15,6% действующих ценах относительно 2020 года.

По прогнозу, в 2021 году рост объема сельскохозяйственного производства составит 100,5% к уровню 2020 года или 97,3 млрд рублей. Прогнозируется, что в 2024 году прирост валовой продукции сельского хозяйства к уровню 2020 года составит 10,4%.

За 2018-2021 гг в сфере аграрно-промышленного комплекса реализовано 16 инвестиционных проектов на сумму более 30 млрд. руб. Создано более 2,5 тысяч рабочих мест. В настоящее время на территории Тульской области реализуется 28 инвестпроектов на сумму более 44 млрд руб.

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году рассчитан в 140,6 млрд руб. – это плюс 5,6% к уровню 2020 года. А по прогнозу до 2024 года суммарный объем инвестиций составит 657,9 млрд руб.

Ввод в действие жилых домов в 2021 году прогнозируется на уровне 680,0 тыс. кв. метров, в 2024 году – 768,0 тыс. кв. метров, что на 13,0% больше, чем в 2020 году.

По оценке, в 2021 году оборот розничной торговли составит 346,4 млрд рублей и увеличится по отношению к 2020 году на 8,1% в товарной массе. В 2024 году прогнозируется увеличение оборота розничной торговли до 416,3 млрд рублей, что в физическом исчислении относительно 2020 года составит 115,1%.

По оценке, объем платных услуг населению в 2021 году составит 81,6 млрд рублей – 109,2% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. В структуре платных услуг основную долю будут по-прежнему занимать социально значимые услуги (жилищно-коммунальные, телекоммуникационные, транспортные и бытовые услуги). Одновременно прогнозируется рост платных образовательных, медицинских услуг, развитие туристских и других видов услуг. По прогнозу в 2024 году объем платных услуг населению составит 100,3 млрд рублей, что в физическом исчислении относительно 2020 года составит 119,2%.

В текущем году уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) составит 0,75% - это 6000 человек (в 2020-м было около 10 тысяч). К 2024 году прогнозируется снижение уровня зарегистрированной безработицы до 0,6%, то есть до 4000 человек.

По оценке, среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Тульской области за 2021 год составит 43 866,2 рубля - 107,3% к уровню 2020 года.

За 8 месяцев 2021 года номинальная начисленная заработная плата в регионе составила 42 511,3 рубля (4 место в ЦФО, 36 место в РФ). Темп роста относительно аналогичного периода 2020 года – 108,3%

По прогнозу, в 2024 году среднемесячная заработная плата увеличится в 1,3 раза к 2020 году и составит 52 713,1 рубля.

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе к 2024 году составит 71 год. Сейчас этот показатель 69,7 года.