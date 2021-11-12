В пятницу, 12 ноября в Туле отметили 180-летие Сбербанка. По случаю праздника в главном офисе банка на Крестовоздвиженской площади, 1 прошло торжественное собрание.

От лица губернатора Тульской области Алексея Дюмина сотрудников регионального отделения Сбербанка поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев:

– Сегодня все сферы социальной и экономической жизни связаны с услугами, которые предоставляет Сбербанк. Для правительства Тульской области Сбер - надежный стратегический партнер, который позволяет нашим предприятиям развиваться, а новым инвесторам -быстро, качественно и надежно получить необходимые услуги. Сбер активно развивает свою экосистему, которая также является нашим партнером. Уверен, что сотрудничество правительства Тульской области и Сбербанка позволит нам повысить качество жизни в регионе.

Вячеслав Федорищев вручил троим сотрудникам медали «Трудовая доблесть» III степени за выдающиеся заслуги, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

В числе награжденных – Валентина Пученкина, руководитель ДО 8604/051. Она проработала в Сбербанке уже больше 39 лет:

– С раннего детства мы с мамой приходили в Сберкассу. Мне всегда было интересно наблюдать за работой сотрудников. И после окончания школы выбор работы был очевиден!

Свою деятельность в Сбербанке я начала в 1982 году, мне было 18 лет. Тогда Сбер назывался «Щекинская Центрсберкасса». Я пришла на должность контролера-кассира, а руководителем стала в 1993 году. Мы начинали с расчетно-кассового обслуживания и кредитования. Теперь мы не просто банк, а гораздо больше – мы предлагаем нашим клиентам инновационные продукты и услуги.

Секрета долгого стажа у меня нет. Просто придерживаюсь нескольких правил: быть честным, открытым и любить то, чем занимаешься. И еще я убеждена: «Никогда не бойся, что у тебя что-то может не получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь если ты будешь бездействовать, шансов на то, что что-то изменится, не будет вовсе!».

Хочу сказать искреннее спасибо всем наставникам, дорогим и замечательным коллегам! Уважаемые, вы всегда были моей поддержкой и опорой. Хочу пожелать вам всего самого доброго и хорошего, но главное — здоровья, уверенности, сил, упорства, больших возможностей, удачи, любви и достатка!

На торжественном собрании было вручено несколько десятков наград от правительства региона, администрации города, ПАО Сбербанк и Среднерусского банка.

Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы:

- Все 180 лет Сбербанк считают крепким и надежным. И сегодня, спустя почти два века, когда цифровые технологии стали обыденностью и неотъемлемой частью повседневной жизни, Сбер продолжает удивлять. Это, как здесь заметили, не просто банк, а экосистема, которая затрагивает многие сферы жизнедеятельности. Вы работаете со всеми нами, независимо от социального статуса и дохода. Вам доверяют – это главный критерий! Желаю сохранять и приумножать профессионализм, целеустремленность, креатив, энергию и любовь к своему делу.

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

– Сбербанку 180 лет, и 20 из них я с ним. За это время банк сильно изменился, изменились и мы. Сбербанк научил меня не только строить финансовые модели, но и не бояться масштабных задач, не горячиться и не сдаваться.

Расслабляться нельзя, как только начнешь гордиться результатом и сделаешь передышку, тебя обгонят.

Тульская область в топе инвестиционной активности, здесь открываются заводы, организации, кластеры. Это дополнительная ответственность, но одновременно с этим и интересная работа.

Сбербанк сегодня – универсальный банк, экосистема, которая направлена на всестороннее взаимодействие с населением, бизнесом и государством. Хочу поблагодарить наших клиентов и партнеров за доверие! Мы делаем все, чтобы удовлетворить финансовые и нефинансовые потребности клиентов, предлагая услуги, опережающие время и задающие новые тренды.

Сотрудников Тульского отделения хочу поблагодарить за профессионализм и самоотдачу, за осознанность. Каждый день десятки тысяч человек проходят через наши офисы, и мы должны обеспечить безопасность наших клиентов. 94 % сотрудников вакцинированы! Желаю всем здоровья и поздравляю с праздником!

По видео к поздравлениям присоединились и крупные партнеры.

Илья Курилов, генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»:

– Тульский оружейный завод как никто понимает, что такое предприятие с многовековой историей. Для нас особенно важно, что в тяжелые годы в 2012 году, когда завод испытывал финансовые трудности, руководство тульского отделения Сбербанка всегда приходило на выручку. Вместе с вами мы прошли большой путь. Спасибо вам, и с праздником!

Николай Афанасьев, генеральный директор строительной компании «Внешстрой»:

– Сегодня Сбербанк – это современное финансовое учреждение, отвечающее современным стандартам. На протяжении многих лет компания «Внешстрой» является клиентом Сбербанка. Несмотря на экономические трудности, вы оставались надежным и стабильным партнером. Мы доверяем банку и желаем ему благополучия, а всем сотрудникам – здоровья и счастья!

Олег Кравченко, и. о. ректора Тульского государственного университета:

– Больше 30 лет ТулГУ и Сбербанк помогают в подготовке кадров для экономики региона. Сотрудники Сбербанка участвуют в проектном обучении, передавая знания нашим студентам, проводят практические занятия и многое другое. Все это мы делаем для того, чтобы вырастит высококлассных специалистов. Процветания вам!

Встреча продолжилась творческими номерами от сотрудников Сбербанка. Они пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах. Финальным аккордом стало выступление музыкальной кавер-группы с участием сотрудников.

Myslo подготовил большой фоторепортаж с события.

Сбербанку 180 лет!

Сбербанк сегодня – универсальный банк, экосистема, которая направлена на взаимодействие со всеми категориями населения, с жителями региона вне зависимости от дохода и социального статуса.

Сбер обеспечивает все основные финансовые и нефинансовые потребности человека: от платежей и переводов до решения жилищных вопросов, оформления онлайн-покупок, доставки, медицинских консультаций.

Сбербанк – основной партнер бизнеса в регионе. И молодые предприниматели, и гранды российской промышленности получают в Сбербанке качественное комплексное обслуживание, индивидуальный подход и широкий спектр финансовых инструментов для развития бизнеса. Поддержка Тульским отделением Сбербанка строительной отрасли в последние годы была особенно весомой и значимой.

Сбербанк – надежный партнер государственных органов, основной кредитор регионального и муниципальных бюджетов. Сбер помогает реализовать важнейшие задачи на территории региона - снижение доли наличных в экономике, финансирование программ государственно-частного партнерства и другие.

только цифры

900 000 жителей региона – активные клиенты Сбербанка.

Более 74 млрд рублей – кредитный портфель жителей Тульской области, депозиты – более 114 млрд рублей.

Эквайринг Сбера установлен в торговых точках почти 8 000 юридических лиц Тульской области.

Более 7 000 семей улучшили жилищные условия, купив квартиру при поддержке Сбера (доля Сбера – более 50 %).

В текущем году профинансировано строительство 103 570 кв. м. жилья на сумму 4 200 млн руб.

Более 300 000 жителей получают зарплату на карту Сбера.

84% всех платежей ЖКХ осуществляется через Сбербанк.

В экосистему Сбера входит более 50 компаний – СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, ЕАПТЕКА, Окко, СберЗдоровье, СберЗвук, СберМобайл и др.

На сегодня клиентам Тульского отделения Сбера доступно порядка 74 продуктов экосистемы. Объем заключенных договоров по ним (в сегменте крупного бизнеса) по данным на сентябрь составляет 27 млн рублей. Свои представительства в Туле имеют компании СберЛогистика, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЗдоровье, СберМаркет.

В июле в Туле был открыт первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ: оперативная доставка на дом безрецептурных лекарственных средств и самовывоз лекарств – более 50 000 наименований; расширена сеть партнерских пунктов выдачи.

В Тульской области установлено более 90 постаматов и 65 пунктов выдачи СберЛогистики.

12 000 заказов (180 тонн продуктов!) ежемесячно доставляет СберМаркет.