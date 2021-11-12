Все пункты вакцинации от ковида в Тульской области: карта

Фото из архива Myslo.

В Тульской области 56 мест, где можно сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию может получить любой житель старше 18 лет, имеющий полис ОМС.

Перед процедурой каждого пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.



С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС или полис ОМС.



Вакцинация проводится в 2 этапа: второй компонент вводится на 21 день после первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями.



Как записаться на вакцинацию от коронавируса:

через портал Госуслуг,

по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 4503303, (4872) 33−83−77 или на сайте Доктор71,

по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Карта всех прививочных пунктов: