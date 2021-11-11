В Тульской области выявлено более 500 бюджетных нарушений на 1,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Такие данные были озвучены на встрече губернатора Алексея Дюмина с председателем Счётной палаты региона Владимиром Юдиным.

Глава региона отметил, что в этом году наблюдалось постепенное восстановление экономики области. На четверть выросли налоговые поступления в бюджет региона. Вместе с тем в условиях роста трат крайне важно контролировать расходование бюджетных средств.

С января по сентябрь Счетная палата Тульской области провела 60 мероприятий финансового контроля. Выявлено более 500 нарушений на сумму около 1,5 млрд рублей – в полтора раза больше, чем годом ранее. В бюджет Тульской области уже возвращено 1,2 млн рублей.

Большая часть нарушений касается бухгалтерского учета, закупок и исполнения бюджета. По итогам проверок вынесено 20 представлений. По предложению минздрава Тульской области было проверено использование бюджетных средств, направленных на борьбу с COVID-19. Они расходуются эффективно, серьезных нарушений не зафиксировано.

Глава региона отметил, что с 1 октября изменилось федеральное законодательство о контрольно-счетных органах – круг их полномочий расширился, специалисты имеют постоянный доступ к информационным системам. Алексей Дюмин поручил Владимиру Юдину в следующем году уделить особое внимание реализации нацпроектов в муниципалитетах: от заключения контрактов до приемки и оценки качества выполненных работ.