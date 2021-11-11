новости
новости
Регистрация
В Тульской области выявлено более 500 бюджетных нарушений на 1,5 млрд рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области выявлено более 500 бюджетных нарушений на 1,5 млрд рублей

Такие данные были озвучены на встрече губернатора Алексея Дюмина с председателем Счётной палаты региона Владимиром Юдиным.

Глава региона отметил, что в этом году наблюдалось постепенное восстановление экономики области. На четверть выросли налоговые поступления в бюджет региона. Вместе с тем в условиях роста трат крайне важно контролировать расходование бюджетных средств.

С января по сентябрь Счетная палата Тульской области провела 60 мероприятий финансового контроля. Выявлено более 500 нарушений на сумму около 1,5 млрд рублей – в полтора раза больше, чем годом ранее. В бюджет Тульской области уже возвращено 1,2 млн рублей.

Большая часть нарушений касается бухгалтерского учета, закупок и исполнения бюджета. По итогам проверок вынесено 20 представлений. По предложению минздрава Тульской области было проверено использование бюджетных средств, направленных на борьбу с COVID-19. Они расходуются эффективно, серьезных нарушений не зафиксировано.

Глава региона отметил, что с 1 октября изменилось федеральное законодательство о контрольно-счетных органах – круг их полномочий расширился, специалисты имеют постоянный доступ к информационным системам. Алексей Дюмин поручил Владимиру Юдину в следующем году уделить особое внимание реализации нацпроектов в муниципалитетах: от заключения контрактов до приемки и оценки качества выполненных работ.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 22:28 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиСчётная палата Тульской областибюджетисполнение бюджета
Люди
Алексей ДюминВладимир Юдин
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 12 ноября
Где в Туле не будет света 12 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.