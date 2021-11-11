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Где в Туле не будет света 12 ноября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Пирогова, 2-20 (чётн.), 5-15 (нечётн.), 15-а,
- ул. Советская, 84,
- ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.)
- ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108
- ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.)
- ул. Маргелова, 3, 9
- ул. Октябрьская, 93, 95, 95-а, 95-б,
- Мясново: 12-й пр-д, 13-21 (нечётн.), 10, 14-20 (чётн.),
- 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4,
- 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 21, 40-48 (чётн.),
- ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а,
- 12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22,
- п. Октябрьский, 193-а, 193-238,
- п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17,
- пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.
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