В Тульской области расширят участок трассы М-2 «Крым»

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В Тульской области участок трассы М-2 "Крым" с 162 по 170 километр расширят до 4 полос. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Москва – Харьков», там планируют уложить верхний слой покрытия, укрепить обочины и привести в порядок 13 примыканий.

Для исключения поворота налево вне населенного пункта будут сделаны две разворотные петли. Также на участке появится освещение, новые дорожные знаки, разметка, ограждения, тротуары и автобусные остановки.

Работы планируется завершить в ноябре 2022 года. В итоге ширина проезжей части на этом участке составит около 14 метров – это увеличит пропускную способность трассы, по которой ежедневно проезжает до 17 тысяч машин.