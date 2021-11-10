Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов

10 ноября на ул. Хлебная площадь в Туле произошел пожар. Около 6 часов утра загорелся старый заброшенный дом. К моменту приезда огнеборцев двухэтажная деревянная постройка полыхала открытым пламенем.

Как сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, размеры дома 10 на 20 метров. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов, погибших и пострадавших нет.