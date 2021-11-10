новости
новости
Регистрация
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов

Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов

Горел двухэтажный заброшенный дом.

10 ноября на ул. Хлебная площадь в Туле произошел пожар. Около 6 часов утра загорелся старый заброшенный дом. К моменту приезда огнеборцев двухэтажная деревянная постройка полыхала открытым пламенем.
 

Как сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, размеры дома 10 на 20 метров. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов, погибших и пострадавших нет.

Галерея
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 1
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 2
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 3
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 4
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 5
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 6
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 7
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 8
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 9
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 10
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 11
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 12
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 13
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 14
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 15
Пожар рядом с Центральным рынком Тулы тушили 6 пожарных расчетов, Фото: 16
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 07:58 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожармчсвозгорание
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области расширят участок трассы М-2 «Крым»
В Тульской области расширят участок трассы М-2 «Крым»
В Советском районе отключат холодную воду
В Советском районе отключат холодную воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.