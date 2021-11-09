В новом тульском центре «Мои документы» можно зарегистрировать машину

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Этот офис стал совместным пилотным проектом МФЦ и регионального УМВД России.

Накануне, 9 ноября, по адресу: ул. Октябрьская, 318, открылся новый центр «Мои документы». Этот офис стал пилотным проектом МФЦ и УМВД России по Тульской области, в нём введена новая услуга – регистрация транспортных средств.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин отметил, что новый центр, благодаря системе электронной записи, позволит разгрузить другие офисы.

В отдельном здании с просторной парковкой находятся 3 окна, где можно получить комплексную услугу по оформлению авто. Новый центр упростит процедуру госрегистрации и сэкономить время владельцам автомобилей.

При регистрации транспортного средства в МФЦ заявление поможет оформить сотрудник центра, что позволит избежать ошибок в оформлении, а автомобиль осмотрят в момент подачи заявления. Также на месте можно оформить сделку купли-продажи автомобиля и заключить договор ОСАГО.

Записаться на прием в центр «Мои документы» можно на официальном сайте mfc71.ru, по телефону горячей линии: 8(800)450-00-71 или непосредственно в отделении.