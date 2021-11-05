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В октябре на тульских дорогах гаишникам попались 320 пьяных водителей

В октябре на тульских дорогах гаишникам попались 320 пьяных водителей

На всех составлены протоколы.

С 1 по 31 октября сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 320 фактов управления транспортными средствами пьяными водителями.
36 автомобилистам за рецидив грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

 

Если вам стало известно, что автомобилем управляет пьяный водитель, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия автомобилиста на дороге, сообщите об этом по телефонам:

  • телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54,
  • телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
  • телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38,
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
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