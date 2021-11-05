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За несколько дней тульские полицейские составили 765 протоколов на безмасочников
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

За несколько дней тульские полицейские составили 765 протоколов на безмасочников

Больше всего нарушителей ловят в магазинах.

В Тульской области полицейские продолжают мероприятия по проверке соблюдения коронавирусных требований. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, за период с 30 октября по 4 ноября в Тульской области полиция составила 765 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты (по ст. 20.6.1 КоАП РФ), из них на объектах розничной торговли — 491, на остановочных павильонах — 117, в зданиях и иных объектах — 104, на общественном транспорте — 53.

Полиция Тульской области напоминает жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Сюжет: Коронавирус
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