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Туляков приглашают принять участие в «Большом этнографическом диктанте»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

Международная просветительская акция в этом году пройдет в онлайн-формате с 3 по 7 ноября.

Диктант позволяет определить уровень этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками акции могут стать все желающие. Для этого на сайте нужно ответить на 30 вопросов, 20 из которых одинаковы для всех участников, а 10 – отличаются в зависимости от региона.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Участники получат электронный сертификат. В прошлом году «Большой этнографический диктант» написали более 70 тысяч туляков.

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