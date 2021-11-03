В октябре в Тульской области пропали 44 человека

В октябре к поисковикам поступило 48 заявок. Три из них не подтвердились. 36 пропавших благополучно найдены, шестеро – погибли. Поиски еще двух продолжаются. В одном случае найдены родственники.

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