В октябре в Тульской области пропали 44 человека
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали об итогах работы за месяц.
В октябре к поисковикам поступило 48 заявок. Три из них не подтвердились. 36 пропавших благополучно найдены, шестеро – погибли. Поиски еще двух продолжаются. В одном случае найдены родственники.
Чтобы присоединиться к поисковикам, достаточно заполнить анкету или подписаться на бесплатную рассылку сообщений, позвонив по номеру горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Кроме того, можно написать комментарий под этим постом – представители отряда свяжутся с вами.
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