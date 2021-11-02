Тульские школьники смогут проверить свои знания ПДД в режиме онлайн

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

С 1 по 19 ноября принять участие в ней могут ученики 1-9 классов, их педагоги и родители. На выполнение заданий будет отведен один час. Количество набранных баллов будет известно сразу после завершения олимпиады. Все участники получат грамоты и электронные сертификаты.

– Интерактивные задания олимпиады сформированы таким образом, чтобы ребята смогли почувствовать себя в роли пешехода, пассажира или водителя велосипеда и проверить свои знания о том, как вести себя в той или иной ситуации на дороге, – подчеркнула министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

– Повышение безопасности на дороге – одна из ключевых задач нацпроекта БКД. Мы регулярно проводим встречи, лекции, тематические игры для школьников. Олимпиада поможет ребятам на осенних каникулах закрепить полученные знания о правилах дорожного движения, – сказал глава регионального минтранса Родион Дудник.