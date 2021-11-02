ГИБДД рекомендовала тульским водителям «переобуться»

Автовладельцам также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период нужно быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

Шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели транспортного средства.

ГИБДД отмечает, что своевременная смена резины позволит водителю уверенно справиться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями.